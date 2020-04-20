Врачи Санкт-Петербурга спасают жизни больных COVID-19

Врачи в Санкт-Петербурге борются с эпидемией коронавируса. Северная столица на третьем месте в России по числу заболевших. Многие остаются в больницах, чтобы не создавать угрозы дома. С начала эпидемии в Санкт-Петербурге выздоровел 241 пациент. Врачи уверяют, что лучшая помощь им — соблюдение самоизоляции.