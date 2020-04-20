Список фирм, которым окажут господдержку, могут расширить

Список фирм, которые могут попросить поддержку у государства, может быть расширен. Пока власти одобрили помощь 489 предприятиям. В их числе крупные нефтяные компании, электростанции, СМИ и IT-сектор. Перечень наиболее пострадавших на фоне пандемии предприятий готовят пять министерств: здравоохранения, финансов, экономразвития, транспорта и строительства. Помогать будут компаниям, без которых нельзя прожить в кризисное время.