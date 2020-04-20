Российские звёзды благодарят Минобороны за новые медцентры
Российские звёзды благодарят министерство обороны за новые многофункциональные медицинские центры, которые строятся сейчас по всей стране. В 15 регионах строятся 16 многофункциональных центров. Первая очередь медкомплексов должна быть готова к 30 апреля.
Российские звёзды благодарят министерство обороны за новые многофункциональные медицинские центры, которые строятся сейчас по всей стране. В 15 регионах строятся 16 многофункциональных центров. Первая очередь медкомплексов должна быть готова к 30 апреля.