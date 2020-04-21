Представители арт-сообщества рассказали о ценах на билеты после самоизоляции
Музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей и «Гараж» не будут повышать цены на билеты после завершения режима самоизоляции.
Руководители музеев рассказали о работе центров и музеев современного искусства в условиях пандемии коронавируса.
Музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей и «Гараж» не будут повышать цены на билеты после завершения режима самоизоляции.
Руководители музеев рассказали о работе центров и музеев современного искусства в условиях пандемии коронавируса.