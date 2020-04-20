У трех студентов московской академии СК выявлены признаки коронавируса

У трех студентов московской академии Следственного комитета (СК) выявлены признаки коронавируса. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В частности, такой скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трех студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в заявлении.

Они были госпитализированы в одно из медицинских учреждений Федерального медико-биологического агентства России.

«Оказываемое его медиками комплексное лечение стали залогом их стабильно положительного состояния здоровья, а изначальные симптомы угасают и практически отступили», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично следит за состоянием госпитализированных студентов.

«Вместе с тем во всех образовательных учреждениях будет продолжен пристальный мониторинг за здоровьем каждого из ребят, и в случае выявления малейших симптомов заболевания будут обеспечены безотлагательные меры медицинской помощи и лечение», — добавили в СК.

На прошлой неделе более 30 нахимовцев в Москве заразились коронавирусом. В Минобороны России отметили, что у всех зараженных симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела нормальная.

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