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Более 30 нахимовцев в Москве заразились коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища нашли заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией, состояние у всех нормальное. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в «Известия» в пятницу, 17 апреля.

Пробы взяли у 155 нахимовцев в рамках превентивного тестирования на коронавирус, которое провели военные медики.

У всех зараженных нет симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела нормальная. «Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение», — сказали в министерстве.

Причиной заражения мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве.

Воспитанники и преподаватели училища не участвовали в совместных тренировках парадных расчетов в Алабине.

Заразившихся поместили на карантин в один из санаториев Минобороны. «Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения», — заключили в ведомстве.

В училище ежедневно проверяют личный состав и проводят полную дезинфекцию.

Новость дополняется.

коронавирус

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