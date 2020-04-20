Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, необходимо сгладить его прохождение. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время совещания с участием вирусологов в понедельник, 20 апреля.

В то же время президент отметил, что страна в целом решает задачи первого этапа борьбы с инфекцией.

«И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — добавил он.

Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной, так как инфекция продолжает распространяться по государству.

Также российский лидер заявил, что будет продолжать взаимодействовать с экспертами в области вирусологии и анонсировал рост производства масок до 7,5 млн штук в день.

Накануне президент заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом в России. Он отмечал, что власти идут на опережение в борьбе с эпидемией и знают, что делать при любом развитии событий.

За минувшие сутки в России зафиксировали 4268 новых случаев заражения этим вирусом. Таким образом с начала эпидемии в стране заразился 47 121 человек.

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