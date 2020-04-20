Тюменские ученые разрабатывают робота для анализа почв

Сотрудники Тюменского индустриального университета работают над созданием роботизированного комплекса для анализа почв. Агроробот будет брать пробы из грунта, определять кислотность, влажность и содержание азота. На базе этих данных разработают электронную карту сельскохозяйственных угодий.

Пользователи смогут увидеть, на каком участке какие удобрения нужно вносить и сколько. Разработка позволит повысить уровень урожайности примерно на 40%, передает портал «Наш город». Кроме того, это поможет снизить затраты на удобрения, исключая перерасход.

Ранее ученые Севастопольского государственного университета сконструировали робототехнический комплекс для нужд малоинвазивной хирургии, в частности в урологии. Планируется сборка опытного образца. Врач будет управлять роботом, используя джойстики и спецманипуляторы.