Крымские ученые разработали робота для малоинвазивной хирургии

Ученые Севастопольского государственного университета сконструировали робототехнический комплекс для нужд малоинвазивной хирургии, в частности, в урологии. Планируется сборка опытного образца.

«Этот комплекс нужен, чтобы проводить трансуретральные операции, которые производятся при помощи резектоскопов. Он сможет проводить их в автоматическом либо в полуавтоматическом режиме», — цитирует пресс-служба вуза доцента кафедры «Энергоустановки морских судов и сооружений» Дениса Токарева.

Врач будет управлять роботом, используя джойстики и спецманипуляторы, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Ранее голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Истец требует прекратить использование образа Шварценеггера и выплатить ему $10 млн компенсации вместе с прибылью, полученной в связи с показом робота. Дело будет рассматривать суд, но какой именно — не уточняется.