В Японии изобрели робота, который чувствует боль

В Японии разрабатывают робота, который может чувствовать человеческую боль. Он вздрагивает от электрического заряда. Также машина может улыбаться, хмуриться и морщиться. Для этого ученые создали сенсорный датчик Affetto, определив 116 точек лица и проанализировав механизмы, необходимые для создания разных эмоций. Следующий шаг — научить робота сочувствию и состраданию. Благодаря этому, считают японские исследователи, машины смогут лучше понимать людей и помогать, например, старикам, которые живут одни.