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Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

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Фото: twitter.com
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Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника. Об этом сообщил портал TMZ 4 марта.

Компания, которая представляет интересы экс-губернатора Калифорнии, утверждает, что Promobot неправомерно использовала право актера на публичность, в связи с чем требует прекратить использование образа Шварценеггера и выплатить ему $10 млн компенсации вместе с прибылью, полученной в связи с показом робота, пишет НСН.

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Согласно тексту искового документа, российская компания использует робота для публичных мероприятий, рекламы и продажи своей продукции. В январе текущего года после показа робота с внешностью Шварценеггера на выставке CES в Лас-Вегасе адвокат артиста Марти Сингер обратился к Promobot с просьбой прекратить использовать этот образ. Представители компании, предположительно, пообещали приостановить демонстрацию робота-двойника, но в феврале вновь представили его на выставке игрушек в Нью-Йорке. Теперь это дело будет рассматривать суд, но какой именно — не уточняется, пишет RNS.

Компания Promobot была основана в 2015 году в Перми, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Роботы ее производства используют в качестве промоутеров, администраторов, консультантов, консьержей и гидов. Робот-Шварценеггер умеет говорить, двигать глазами, губами, бровями и шеей, а его лицо может производить порядка 600 мимический движений благодаря специальной искусственной коже, отмечает телеканал «360». Робота презентовали в октябре 2019 года на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге, где также присутствовал Шверценеггер. Представитель компании тогда заявил, что «ему и всем его партнерам очень понравилось».

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