В Токио открылась кофейня для владельцев собак-роботов
В одной из кофеен Токио проходят встречи хозяев собак-роботов. Владельцы необычных питомцев делятся опытом друг с другом. Механические собаки тоже
«общаются» между собой. Настоящего пса многие не заводят из-за аллергии или нехватки времени.
В одной из кофеен Токио проходят встречи хозяев собак-роботов. Владельцы необычных питомцев делятся опытом друг с другом. Механические собаки тоже
«общаются» между собой. Настоящего пса многие не заводят из-за аллергии или нехватки времени.