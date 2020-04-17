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Путин призвал губернаторов регионов активнее бороться с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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В борьбе регионов с распространением коронавирусной инфекции есть трудности, но надо работать активнее и быстрее, заявил в пятницу, 17 апреля, президент России Владимир Путин после доклада губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

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«Объективные трудности, конечно, существуют, но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности: и объективного, и субъективного характера <...> Активнее просто нужно действовать, активнее и быстрее, несмотря ни на какие трудности», — заявил глава государства в ходе совещания о строительстве и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

В ходе совещания российский лидер отметил, что во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом и попросил губернаторов этих регионов отчитаться. Путин также заявил, что во Владимирской области «есть вопросы с организацией медпомощи».

2 апреля глава государства принял отставку главы Республики Коми Сергея Гапликова. Врио губернатора был назначен Уйба.

15 апреля Путин, выступая перед совещанием с членами правительства, анонсировал новые меры поддержки регионов. В частности, российский лидер предложил дополнительно выделить им 200 млрд рублей.

На сегодняшний день, во Владимирской области зарегистрировано 183 случая заражения и пять смертей. В Коми 455 зараженных и три умерших. Всего в России выявлено 32 008 пациентов с коронавирусом, 273 из них умерли, 2590 вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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