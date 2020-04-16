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Правительство России снимет ограничение на кредитование одних регионов другими

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Правительство России снимет ограничение на возможность предоставление кредитов от одних регионов другим. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Мы уже внесли в Государственную думу поправки в бюджетный кодекс, которые позволят дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей, в частности с начала следующего года будут сняты ограничения на так называемые горизонтальные бюджетные кредиты, то есть на возможность кредитования одним регионом другого», — сказал Мишустин.

Кроме того, по его словам, будут сняты ограничения на вывоз долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга.

Накануне, 15 апреля, перед перед совещанием с членами правительства президент России Владимир Путин предложил обновленный блок финансовой поддержки для субъектов страны, предпринимателей и населения на фоне пандемии коронавируса.

В частности, российский лидер анонсировал новые меры поддержки регионов. Прежде всего он предложил дополнительно выделить им 200 млрд рублей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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