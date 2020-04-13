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Многие регионы оказались не готовы к мерам по борьбе с экономическим спадом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Некоторые российские регионы не готовы брать на себя дополнительную финансовую нагрузку по преодолению экономического спада. В списке антикризисных инициатив 29 субъектов федерации, который имеется у «Известий», почти все пункты касаются выделения ресурсов из федерального бюджета.

В списке, который глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил помощнику президента Максиму Орешкину, содержатся в основном уже анонсированные правительством налоговые отсрочки. Большая часть этих сборов поступает в местные бюджеты.

При этом несколько регионов, которые не фигурируют в письме, уже начали за свой счет реализовывать антикризисные планы. Самый масштабный комплекс мер запустило московское правительство.

Подробнее читайте в материале «Известий» 14 апреля

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