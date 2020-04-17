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Ремонт региональных дорог стартовал в Оренбуржье

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В Оренбургской области начался ремонт региональных трасс в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Особое внимание планируется уделить восточной части региона.

Первым объектом, где начался ремонт, стал участок трассы Орск – Шильда – граница Челябинской области в Новоорском районе. Рабочие уже установили ограничительные знаки и провели планировку откосов и обочин. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Также они приступили к снятию старого асфальта. В дальнейшем рабочие обустроят выравнивающий и нижний слой покрытия.

На данной трассе планируется ремонт еще одного участка.

В 2020 году также будут отремонтированы участки трасс Гай-Ириклинский, Энергетик-Новоорск, Орск-Домбаровский-Светлый. Также работы пройдут на трассах Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск и Илек-Ташла-Соболево. Всего план ремонта охватывает более 126 км трасс.

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