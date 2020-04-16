Улицу Инженерную отремонтируют в Пскове к концу лета

В Пскове начался ремонт улицы Инженерной, сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Подрядная организация проводит подготовку.

Согласно контракту стоимостью 21,5 млн рублей, срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия проводится с применением импортных фрез на глубину до 5 см. Подрядчик также отрегулирует высоту крышек колодцев, выполнит устройство основания из щебня, выравнивающего и верхнего слоев покрытия, ремонт тротуаров и автобусной остановки, восстановление зеленой зоны и нанесение дорожной разметки термопластиком. Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется завершить к 28 августа, передает Псковское агентство информации.

В Пскове до 30 ноября отремонтируют улицу Харченко и Лесную. На эти цели выделено 16,54 млн рублей. На улице Харченко работы проведут на участке протяженностью 272 м с шириной проезжей части 6 м. На Лесной дорожникам предстоит обновить 605 м улицы шириной 3–4,5 м.