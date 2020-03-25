Улицу Речную в Пскове отремонтируют за 2,5 млн рублей

На сайте госзакупок опубликована документация по ремонту улице Речной в Пскове. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 470 тыс. рублей.

Согласно ведомости объемов работ, подрядчик до 15 октября выполнит фрезерование существующего покрытия, регулировку высотного положения крышек люков, устройство асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Протяженность участка составляет 277 метров. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года. Аукцион по выбору подрядной организации состоится 6 апреля.

В этом году в Псковской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из них свыше 2,3 млрд рублей — на региональный проект «Дорожная сеть». Запланирован ремонт магистралей общей протяженностью 124,7 км.