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Более 2,4 млрд рублей потратят на нацпроект БКАД в Псковской области

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В 2020 году в Псковской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят более 2,4 млрд рублей, из них свыше 2,3 млрд рублей – на региональный проект «Дорожная сеть».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству, запланирован ремонт магистралей общей протяженностью 124,7 км на сумму 1 млрд 646 млн рублей. Дороги обновят в Усвятском, Гдовском, Псковском, Печорском, Себежском, Бежаницком, Невельском, Стругокрасненском, Дновском, Дедовичском и Плюсском районах.

В городе Пскове запланировано привести в нормативное состояние 11 км дорог на сумму 336 млн рублей. Продолжаются работы на двух переходящих объектах: перекрестках улиц Яна Фабрициуса и Гражданской, Инженерной и Индустриальной, передает Псковское агенство информации. Во второй половине марта подрядчики рассчитывают начать подготовительные работы по всем новым объектам.

Власти Псковской области в 2020 году ожидают перевыполнения плана по дорожному ремонту, как и в прошлом году. Об этом заявил в феврале председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региональной администрации Борис Елкин. Планируется обновить разметку на дорогах областного центра, которые находятся в нормативном состоянии. На эти цели будет направлено в пять раз больше средств, чем в предыдущем году.

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