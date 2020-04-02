Две улицы отремонтируют в Пскове до декабря

В Пскове запланирован ремонт улиц Харченко и Лесной. Городская администрация разместила соответствующий заказ на портале госзакупок.

Исходя из документации, на улице Харченко работы проведут на участке протяженностью 272 м с шириной проезжей части 6 м. На Лесной дорожникам предстоит обновить 605 м улицы шириной 3–4,5 м. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Максимальная стоимость контракта составит 16,54 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до 30 ноября.

В октябре сообщалось, что более 70% дорог в Пскове не соответствуют ГОСТ. Большую часть дорожного покрытия планируют привести в нормативное состояние к 2024 году. В ГИБДД указывают на то, что все магистральные улицы Пскова соответствуют нормативам по освещенности.