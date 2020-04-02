Прямой эфир

Две улицы отремонтируют в Пскове до декабря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове запланирован ремонт улиц Харченко и Лесной. Городская администрация разместила соответствующий заказ на портале госзакупок.

Исходя из документации, на улице Харченко работы проведут на участке протяженностью 272 м с шириной проезжей части 6 м. На Лесной дорожникам предстоит обновить 605 м улицы шириной 3–4,5 м. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Максимальная стоимость контракта составит 16,54 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен до 30 ноября.

В октябре сообщалось, что более 70% дорог в Пскове не соответствуют ГОСТ. Большую часть дорожного покрытия планируют привести в нормативное состояние к 2024 году. В ГИБДД указывают на то, что все магистральные улицы Пскова соответствуют нормативам по освещенности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улицу Кузбасской Дивизии реконструируют в Пскове
Федеральные трассы в Псковской области подготовили к паводку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020