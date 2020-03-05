Федеральные трассы в Псковской области подготовили к паводку

В Псковской области федеральные автодороги подготовили к весеннему паводку. Для ликвидации возможных последствий подтопления сформировано 16 бригад.

По данным подрядных организаций, в регионе есть 25 потенциально опасных участков и низководных искусственных сооружений. Их общая протяженность превышает 5,5 км. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Противопаводковая комиссия была сформирована в феврале. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в период половодья проводится мониторинг ситуации и патрулирование дорог. Сформировано 16 бригад численностью 218 человек, которые готовы ликвидировать возможные последствия паводка.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате паводка затопило низководный мост на реке Медведице. Переправа оказалась перелита на 15 см. Угрозы подтопления населенного пункта нет.