Ремонт дороги на улице Велижанской начался в Тюмени

В Тюмени стартовал дорожный ремонт на улице Велижанской. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает городская администрация, сейчас дорожники проводят ремонт покрытия. Рабочие уберут колеи, трещины и выбоины. При этом движение транспорта по улице не приостановлено, пишет портал «Наш город».

Дорога связывает улицы Ватутина и Щербакова. По ней ходят автобусы, рядом строятся новые дома.

Ранее сообщалось, что умные дороги будут предупреждать водителей о пешеходах и открытых люках, такие пилотные проекты уже запустили в Самаре, Волгограде и Курске. С помощью системы можно определить точность расположения события до 1 м. Плотность определения — до 20 человек на 20 м участка обочины.