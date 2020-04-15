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Строительство дороги на проспекте Солженицына в Ростове завершат до конца апреля

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В Ростове-на-Дону продолжается строительство дороги на проспекте Солженицына. Завершить работы планируют до конца апреля, сообщает городская администрация.

Проезжую часть строят с нуля на участке от улицы Еременко до улицы Ткачева. На данный момент работы почти завершены. Дорожники обустроили съезды, остановочные карманы, тротуары, ливневую канализацию. Сейчас специалисты прокладывают кабельные линии под освещение, пишет RostovGazeta.

Средства на строительство выделены из городского и областного бюджетов. Завершить работы на объекте планируют до 30 апреля.

В конце марта сообщалось, что в Ростове-на-Дону планируется разработать проект межевания территории, где в перспективе появится пешеходная зона в створе проспекта Чехова. Речь идет об участке в границах улицы Седова, проспекта Богатяновский Спуск, Береговой и Нижебульварной.

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