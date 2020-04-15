Улицу Тепличную в Благовещенске капитально отремонтируют к ноябрю

В Благовещенске отремонтируют улицу Тепличную за 34,7 млн рублей. По итогам опроса местных жителей участок включили в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Работы начнутся в мае и будут завершены к концу октября, передает asn24.ru.

В контракт включены такие пункты, как асфальтирование, ремонт тротуаров, замена освещения и устройство ливневой канализации. Также на Тепличной обустроят остановочные пункты для общественного транспорта. После завершения строительства школы будет реконструирован следующий участок улицы Тепличной — от Воронкова до Игнатьевского шоссе.

В рамках нацпроекта БКАД в Благовещенске с мая начнут приводить в порядок улицы Зеленую и Политехническую.