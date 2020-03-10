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Более 100 км федеральной трассы «Лена» приведут в порядок в 2020 году

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На территории Республики Саха (Якутия) и Амурской области в 2020 году планируют привести в нормативное состояние 109 км федеральной трассы «Лена». Из них 23 км отремонтируют, 28 км капитально отремонтируют и на 58 км уложат защитные слои износа.

Как сообщили SakhaNews в ФКУ Упрдор «Лена», в этом году также планируется отремонтировать три моста через ручьи в Амурской области и один — в Якутии. При этом мосты через ручей Сосновский в Амурской области и через реку Каменку в Якутии обновят в рамках ремонта.

Также в план включен ремонт моста через реку Иенгру в Нерюнгринском районе Якутии. Специалисты должны усилить опоры, восстановить освещение, провести берегоукрепительные мероприятия и обновить покрытие.

По итогам 2019 года в порядок были приведены 110 км трассы «Лена». Всего за последние четыре года удалось отремонтировать 450 км федеральной дороги.

В январе сообщалось, что в 2020 году в Якутии планируют ввести в эксплуатацию 208 км дорог. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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