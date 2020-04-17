СКР возбудил еще два уголовных дела из-за бунта в ангарской колонии

Два новых уголовных дела возбудили после бунта в ангарской колонии. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР)

«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии), ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках)», — говорится в заявлении.

Кроме того, в СКР напомнили, что ранее возбудили уголовное дело по факту бунта в колонии.

В Следственном комитете подчеркнули, что ежедневно в колонии работают следователи, уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15. По данным СКР, подозреваемых порядка двухсот человек.

Всего в ходе расследования уголовного дела сотрудникам СК России предстоит допросить более 2 тыс. свидетелей.

Инцидент произошел 10 апреля. После отбоя один из осужденных в штрафном изоляторе отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Заключенный мешал проведению личного обыска, толкал сотрудников учреждения и подстрекал других осужденных.

В это время несколько заключенных в соседних камерах нанесли себе телесные повреждения, разбив стекла камер видеонаблюдения и напали на сотрудника учреждения. После этого на территории колонии возник пожар, причиной его стал поджог, который устроили заключенные.

Огнем были уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Всего в тушении пожара участвовали 51 человек и 12 единиц техники.

Вместе с тем, глава Минюста Константин Чуйченко убежден, что беспорядки в исправительной колонии в Ангарске были срежиссированы извне.