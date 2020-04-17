Власти Японии начали бесплатно раздавать жителям многоразовые маски

В рамках программы японского правительства в почтовые отделения Токио начали прибывать бесплатные тканевые маски для их широкого распространения среди населения, чтобы помочь сдержать вспышку коронавируса. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает Kyodo.

Предполагается, что средства защиты будут раскладывать по почтовым ящикам жителей с расчетом по две маски на одну семью. В общей сложности планируется до конца мая обеспечить 50 млн семей.

Однако инициатива по распределению 100 млн масок, которая обошлась властям в сумму 46,6 млрд иен ($431 млн), была осмеяна критиками. Они сомневаются в эффективности многоразовых марлевых масок по сравнению с хирургическими и называют программу пустой тратой денег налогоплательщиков.

Кроме того, средство защиты уже прозвали «абэмаской», обыгрывая абэномику — название экономической политики премьер-министра Синдзо Абэ.

7 апреля Абэ объявил режим чрезвычайной ситуации до 6 мая в семи префектурах страны на фоне пандемии коронавируса.

Гражданам рекомендовано, в частности, работать из дома, а больницы посещать только в случае крайней необходимости, будет закрыто большинство мест массового скопления людей, в том числе парк развлечений «Диснейленд» в Токио.

По последним данным статистического портала Worldometer, на 17 апреля количество заболевших в Японии составляет более 9,2 тыс. человек, из них скончались по меньшей мере 190.