Токио заявил о желании возобновить безвизовые обмены с Курилами в июле

Правительство Японии заявило о возобновлении программы безвизовых обменов с населением южной части Курильских островов с июля 2020 года, учитывая эпидемиологическую обстановку в связи с распространением коронавируса. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что по случаю российского-японского Года региональных и побратимских обменов Токио может отменить предстоящие поездки между странами в мае и июне по взаимному согласованию с Москвой. 31 марта глава МИД Японии Тосимицу Мотэги подтвердил информацию о продолжении переговоров с Россией с учетом мнения жителей островов и необходимости защиты здоровья людей, пишет ТАСС.

Как сообщало ранее информационное агентство Kyodo, страны перевели все консультации по организации безвизовых обменов между японскими префектурами и южными островами Курил в электронный режим из-за отмены встречи, которая должна была состояться на Сахалине 12 марта, на фоне пандемии.

Программа безвизовых обменов между странами согласовывается ежегодно в период с мая по октябрь на основании межправительственной договоренности с 1992 года. Более 8 тыс. жителей российских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан побывали в Японии за все время действия соглашения, в то время как южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

17 марта министр иностранных дел Японии выразил скорейшую надежду на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для продолжении переговоров о подписании мирного договора совместно с представителями министерств обороны в формате «2+2».

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за притязаний Токио на территории Южных Курил, которые отошли СССР после войны. В 2018 году власти двух стран договорились начать переговоры на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая впоследствии была аннулирована СССР из-за подписания Токио договора с США о разрешении размещения американских военных баз на своей территории.