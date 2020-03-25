Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения у Курил

Произошедшее на Курильских островах землетрясение магнитудой 7,2 несравнимо с тем, что произошло в 1952 году, когда на Курилы обрушилось огромное цунами. Об этом НСН заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин.

По словам специалиста, землетрясение 25 марта произошло в том же месте, вплоть до размера очага, где было зафиксировано одно из сильнейших землетрясений прошлого века.

«Его магнитуда была 9, это произошло в 1952 году, тогда высота волны цунами достигала 20 м. Город Северо-Курильск был практически снесен с лица земли, погибло много людей», — рассказал Шебалин.

Он отметил, что новое землетрясение оказалось слабее, а высота первых волн составила около полуметра. Вторая волна обычно бывает сильнее, но информации о ней пока не поступало. Эксперт усомнился, что она будет существенно выше.

Ранее 25 марта заведующий лабораторией цунами Института океанологии им. П.П. Ширшова Евгений Куликов не исключил, что объявленная угроза цунами по Северо-Курильскому району после землетрясения может быть предвестником более мощного землетрясения, которое произойдет позже.

«Народ опасается, что это может быть форшок (толчки-предвестники большого землетрясения. — Ред.), а основной удар произойдет позже, и такая вероятность есть», — заявил доктор физико-математических наук в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Эксперт напомнил, что у острова Хонсю также был форшок с магнитудой около 7, а потом произошло землетрясение с магнитудой 9, что привело к аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане регистрируется ряд небольших афтершоков после землетрясения у Курильских островов — магнитудой от 4 до 5. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 50 км.