Глава Сахалина назвал ожидаемую высоту волн цунами на Курилах

Ожидаемая высота волны цунами около Курил, поднявшихся в результате землетрясения, составит 15 сантиметров. Об этом сообщил в Telegram губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава региона добавил, что в готовности к реагированию находятся все оперативные службы области.

Ранее в среду сейсмологи сообщили, что в 500 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,6. В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Тревога цунами была объявлена по Северо-Курильскому району.

Жителей Северо-Курильска вывели на возвышенные места.