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Цунами ожидается на Курилах в связи с землетрясением

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Фото: РИА Новости/Андрей Шапран
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Подход волны цунами к Курилам ожидается в 7:04 мск (15:04 по местному времени) в связи с землетрясением. Об этом сообщает областной главк МЧС РФ.

Тревога объявлена по всему Северо-Курильскому району. Предположительно волна достигнет Курильских островов. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Местных жителей просят сохранять спокойствие и внимательно следить за сообщениями, которые поступают по громкоговорящей связи.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане. Очаг землетрясения находился на глубине в 250 км юго-западнее г. Северо-Курильска, сейсмособытие ощущалось в Северо-Курильске. Отмечается, что землетрясение силой до пяти баллов ощутили жители четырех районов Камчатки.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В населенном пункте организована работа комиссий по проверке объектов жизнеобеспечения. В готовности к реагированию находятся все оперативные службы Сахалинской области.

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что 15-летний подросток, считавшийся погибшим во время землетрясения в Хорватии, жив, однако находится в критическом состоянии. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северу от Загреба в 6:43 (8:43 мск). Эпицентр находился в 7 км севернее Загреба на глубине 10 км. Повреждены многие здания столицы, людям пришлось покинуть дома. В 7:01 (9:01 мск) произошел повторный толчок меньшей силы.

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