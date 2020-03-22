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Считавшийся погибшим во время землетрясения в Хорватии ребенок жив

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Фото: REUTERS/Antonio Bronic
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15-летний подросток, считавшийся погибшим во время землетрясения в Хорватии, жив, однако находится в критическом состоянии. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что ребенок был госпитализирован с травмой головы, которую получил из-за обвала крыши. При этом в столичном МЧС заявили, что пожарные и спасатели продолжают работать в нескольких местах.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при втором за сутки землетрясении в Хорватии, им оказался 15-летний подросток. Его обнаружили под завалами здания без признаков жизни.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северу от Загреба в 6:43 (8:43 мск), сообщил Немецкий исследовательский центр геофизических исследований. Эпицентр находился в 7 км севернее Загреба на глубине 10 км. Повреждены многие здания столицы, людям пришлось покинуть дома. В 7:01 (9:01 мск) произошел повторный толчок меньшей силы.

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