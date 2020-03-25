На курильском острове Парамушир начали эвакуацию из-за угрозы цунами

Жителей города Северо-Курильска на курильском острове Парамушир начали эвакуировать из-за угрозы цунами. Об этом в среду, 25 марта, сообщает пресс-служба правительства Сахалинcкой области.

Отмечается, что людей выводят на возвышенные места. Уже эвакуировали учащихся местной школы и воспитанников детского сада.

Ранее сейсмологи сообщили, что в 500 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 7,6.

В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. По Северо-Курильскому району была объявлена тревога цунами.