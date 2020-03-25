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Афтершоки зафиксировали в Тихом океане после землетрясения у Курил

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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В Тихом океане регистрируется ряд небольших афтершоков после землетрясения у Курильских островов. Об этом 25 марта «РИА Новости» рассказал представитель сейсмостанции «Петропавловск-Камчатский».

По словам специалиста, фиксируется множество афтершоков, однако все они слабые — магнитудой от 4 до 5, пишет RT. Он добавил, что афтершоки не представляют опасности и не являются цунамигенными.

Ранее 25 марта в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2. Отмечалось, что в 7:04 мск (15:04 по местному времени) ожидается подход волны цунами к Курилам. В краевом МЧС заявили, что угрозы цунами в регионе нет, до береговой линии — 317 км.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 50 км. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов ощущались подземные толчки силой до 5 баллов. В домах и квартирах с потолков падали плафоны. К счастью, жертв и сильных разрушений нет, отмечает телеканал «360». В настоящее время спасатели и пожарные обследуют здания в муниципальных районах.

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