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Жители Камчатки сняли землетрясение на видео

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Фото: соцсети
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Жители Камчатки сняли на видно землетрясение, стихия магнитудой в пять баллов ощущалась в четырех регионах края. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 25 марта.

На кадрах видно, как в супермаркете начал качаться потолок и стеклянные двери, зашаталась люстра.

Ранее в среду ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщало, что в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2. Отмечалось, что в 7:04 мск (15:04 по местному времени) ожидается подход волны цунами к Курилам.

По данным МЧС по Камчатскому краю, которое ссылается на информацию сейсмостанции «Петропавловск», угрозы цунами в регионе нет, до береговой линии — 317 км.

Очаг землетрясения находился в акватории Тихого океана в 463 км южнее Петропавловск–Камчатского городского округа. Сейсмособытие магнитудой 7,7 произошло на глубине 50 км. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов ощущались подземные толчки силой до пяти баллов.

Сейчас спасатели и пожарные обследуют здания в муниципальных районах.

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