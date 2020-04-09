«Диснейленд» в Токио будет закрыт до середины мая

Парк развлечений «Диснейленд» в Токио будет закрыт минимум до середины мая из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает WDW News Today со ссылкой на заявление компании-оператора Oriental Land.

Парк водных аттракционов DisneySea также будет закрыт.

Гости с неиспользованными билетами, срок действия которых истекает с 29 февраля по 31 мая 2020 года, могут запросить обмен своего билета на билет с открытой датой, срок действия которого истекает 31 марта 2021 года. Гостям с годовым абонементом будет продлен срок действия.

Также отмечается, что парки «Диснейленд» в настоящий момент закрыты по всему миру.

7 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны на фоне пандемии коронавируса.

Режим ЧС будет действовать в Токио, Осаке, Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хёго и Фукуоке в течение месяца, то есть до 6 мая включительно.

Гражданам запрещено, в частности, ходить на работу, посещать больницы, будет закрыто большинство мест массового скопления людей. Однако движение поездов останавливаться не будет, штрафов за нарушение режима также пока не предполагается.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По последним данным статистического портала Worldometer, количество заболевших по всему миру составляет более 1,5 млн человек, скончались почти 90 тыс. пациентов.