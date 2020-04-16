Пескову неизвестно о планах Путина посетить храм на Пасху

В Кремле не знают, посетит ли президент России Владимир Путин пасхальное богослужение в этом году на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил журналистам 16 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне неизвестно о них», — сказал Песков.

16 апреля православные встречают Чистый четверг. Четвертый день Страстной седмицы предваряет Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля.

В Чистый четверг верующие проводят генеральную уборку своих домов, раскрашивают яйца и делают куличи. Также в этот день полагается исповедоваться, но в условиях самоизоляции в рамках борьбы с пандемией коронавируса сделать это в России можно только пригласив священника домой.

Русская православная церковь решила 12 апреля совершать богослужения Страстной недели в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома. Ежегодная процедура доставки Благодатного огня из Иерусалима в храм Христа Спасителя в этом году состоится 18 апреля. Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в этом году пройдет без паломников.

В РПЦ призвали верующих не посещать храмы и на Пасху, а ограничиться просмотром телетрансляции богослужения.

В прошлом году Пасха пришлась на 28 апреля. Российский лидер посетил богослужение в храме Христа Спасителя в Москве и поздравил с праздником православных христиан. Он отметил, что Пасха на протяжении долгого времени наполняет сердца людей радостью, надеждой, а также верой в торжество жизни и любви.