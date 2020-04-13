Песков рассказал об ограничениях на Пасху и Рамадан

В России представители традиционных конфессий уже приняли решения, позволяющие избежать скопления верующих в ходе религиозных праздников в период пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли предотвращать массовые собрания верующих на Пасху 19 апреля и во время священного для мусульман месяца Рамадан с 23 апреля.

«В данном случае есть режим, который вводится в каждом отдельно взятом регионе», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил о словах патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который призвал верующих молиться дома. «Были решения и в мусульманской умме (общине). Они хорошо известны», — сказал Песков.

Во время проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье 12 апреля патриарх Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору во исполнение введенных для борьбы с распространением коронавируса санитарных предписаний. «Эта всемирная напасть дана для того, чтобы люди, погрязшие в потребительской психологии избыточно богатого общества, осознали в первую очередь то, что над всеми и над всем Бог», — заявил он.

Ранее священнослужитель уже призывал православных не посещать храмы в условиях распространения инфекции.

28 марта глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что в условиях пандемии церковь допускает послабления в правилах поста. По его словам, верующие должны соблюдать ограничения в меру здоровья и возможностей, сейчас не лучшее время для строгого поста.

Духовное управление мусульман России приостановило с 17 марта пятничные и пятикратные молитвы в московских мечетях, а позже проведение бракосочетаний и имянаречений, а также ограничило количество участников погребальных обрядов из-за коронавируса.

В России запущен хештег #молитесьдома.

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