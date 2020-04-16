Астрономы уточнили дату пика метеоритного потока Лириды над Россией

Метеоритный поток Лириды начал прохождение над Россией. Пик звездопада придется на 22 апреля. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Института прикладной астрономии Российской академии наук.

Как отметили ученые, метеориты потока представляют собой остатки хвоста кометы, несущиеся с огромной скоростью 10–20 км/с. В результате этого возникает трение огромной мощности, из-за чего метеориты сгорают.

«Эти вспышки стреловидной формы мы и увидим. В целом явление завершится к 25 апреля», — сообщили в институте.

Интенсивность потока в этом году, как добавили астрономы, будет низкой — около 18–20 метеоров за час.

Метеорный поток Лириды является следом от кометы C/1861 G1 Тэтчер, которая совершает один оборот вокруг Солнца за 415 лет. Он проходит через незаходящее созвездие Лиры, поэтому его можно наблюдать невооруженным глазом на протяжении всей ночи.

Астрономы отмечают, что в следующий раз комета вернется только в XXIII веке.

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