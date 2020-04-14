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Лавров заявил о готовности России сотрудничать с США в мирном освоении космоса

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса
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Россия готова к сотрудничеству с США в области мирного освоения космического пространства. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Таким образом глава российского МИДа отреагировал на одобренный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов Луны.

По словам Лаврова, Россия приветствует подход американского лидера к обеспечению международной поддержки освоения Луны.

Также Лавров отметил, что Россия открыта к разговору с американскими партнерами по гиперзвуковому оружию.

Российский министр сообщил, кроме этого, что в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.

7 апреля лидер США подписал указ, рассматривающий экономические перспективы исследования спутника Земли и других космических тел, сообщает телеканал «Звезда». Согласно этому документу, деятельность на Луне следует рассматривать в рамках обычного международного права, а ее ресурсы не должны считаться всеобщим достоянием человечества.

11 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон договорились о создании рабочей группы по космосу.

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