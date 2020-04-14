Лавров заявил о готовности России сотрудничать с США в мирном освоении космоса

Россия готова к сотрудничеству с США в области мирного освоения космического пространства. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Таким образом глава российского МИДа отреагировал на одобренный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов Луны.

По словам Лаврова, Россия приветствует подход американского лидера к обеспечению международной поддержки освоения Луны.

Также Лавров отметил, что Россия открыта к разговору с американскими партнерами по гиперзвуковому оружию.

Российский министр сообщил, кроме этого, что в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.

7 апреля лидер США подписал указ, рассматривающий экономические перспективы исследования спутника Земли и других космических тел, сообщает телеканал «Звезда». Согласно этому документу, деятельность на Луне следует рассматривать в рамках обычного международного права, а ее ресурсы не должны считаться всеобщим достоянием человечества.

11 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон договорились о создании рабочей группы по космосу.