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Путин рассказал о дополнительных мерах поддержки бизнеса

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Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные меры, направленные на поддержку бизнеса и экономики на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал во вступительном слове перед совещанием с членами правительства в среду, 15 апреля.

Дал пять: новые меры поддержки бизнеса обойдутся примерно в 850 млрд
Больше всего будет стоить компенсация зарплат сотрудникам пострадавших отраслей — 300 млрд рублей

По словам президента, наиболее пострадавшие от убытков предприниматели получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам при условии сохранения не менее 90% штата по состоянию на 1 апреля. Сумма субсидий будет равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) и составит около 12 130 рублей на одного работника предприятия.

Путин призвал правительство обеспечить дистанционную подачу заявлений на получение помощи без очередей и спешки в течение месяца с 1 мая. Безвозмездная финансовая поддержка со стороны государства за апрель поступит на счет компаний 18 мая. Средства за следующий месяц компании получат в июне.

Кроме того, президент распорядился доработать список системообразующих предприятий, составляющих основу экономики страны, и предусмотреть для компаний новый специальный кредитный продукт. Для таких компаний будет предоставлен льготный займ на пополнение оборотных средств, а ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка — 6% годовых. Для половины кредитной суммы будет дана государственная гарантия со стороны Министерства финансов России.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. Новые критерии отбора системообразующих предприятий были утверждены 10 апреля, до этого перечень составлялся на основании трех утвержденных в 2015 году критериев: годовой выручки, размера налоговых отчислений за последние три года и численности персонала. Теперь же выделено 72 отрасли с более объективными показателями для каждой.

Кроме того, Путин поручил направить регионам в виде финансовой помощи 200 млрд рублей на обеспечение стабильности бюджета в условиях пандемии. Одновременно с этим более 23 млрд рублей будет выделено для авиационной отрасли, которая является одной из наиболее пострадавших в экономике России. Позже российским авиаперевозчикам могут быть предложены новые инструменты помощи для минимизации потерь.

10 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что власти не могут допустить банкротства авиакомпаний, которые остались без доходов из-за ограничений на фоне распространения коронавируса.

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