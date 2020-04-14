Операторы предупредили россяин о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предупредили россиян о грядущем росте тарифов на сотовую связь. Об этом во свидетельствуют данные опроса топ-менеджеров компаний, опубликованные во вторник, 14 апреля, информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

Год назад половина респондентов подобного опроса предсказывала рост тарифов в пределах 10%, но в 2020 такой ответ дали только 22%. По мнению 38%, рост составит 10–15%, а 24% уверены в повышении более чем на 20%. Лишь 13% топ-менеджеров выразили уверенность в том, что цены останутся на прежнем уровне.

Подобные негативные прогнозы респонденты дают исходя из последствий пандемии коронавирусной инфекции — ухудшения экономической ситуации в стране и уменьшения платежеспособности населения. На эти факторы обратили внимание 76% опрошенных. В качестве других рисков 64% назвали падение рубля, а 23% упомянули рост арендных ставок.

Однако, по данным агентства, на рынке телекоммуникаций России в 2019 году был зафиксирован рост. Более четверти операторов подтвердили, что значительно нарастили объемы производства услуг, а 45% зарегистрировали незначительный рост. Объем оказываемых услуг 17% компаний остался на том же уровне, о его сокращении сообщили 12% респондентов.

На настоящий момент 81% телекоммуникационных компаний характеризуют свое финансовое состояние как устойчивое, а 54% указывают, что средства позволяют им идти по пути развития. У 27% опрошенных в минувшем году не было ресурсов для развития, однако хватало на поддержание бизнеса на том же уровне. И только 17% признались в неустойчивом или катастрофическом положении на рынке.

В опросе приняли участие 114 федеральных и региональных операторов фиксированной связи из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

28 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала рост жалоб на повышение тарифов сотовых операторов. Ведомство потребовало объяснений от компаний до 31 января. Операторы объясняли рост цен увеличением уровня потребления услуг и тратами компаний на реализацию требований законодательства и развития инфраструктуры.