В России услуги сотовой связи могут подорожать на 20%

О возможном росте тарифов сообщили участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT. Рост цен примерно на 20% неизбежен, предупредили сотовые операторы, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сетям, сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 16 марта.

Отмечается, что связь может подорожать и из-за падения курса рубля.

В проекте предлагается введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом для компенсации затрат.

В рабочую группу РСПП по связи и IT вошли представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса» и Mail.ru Group.

11 февраля комиссия РСПП предложила компенсировать операторам связи и интернет-компаниям затраты на проект «Доступный интернет». На реализацию проекта, по оценке интернет-компаний и операторов, необходимо более 150 млрд рублей в год. Ожидается, что сумма будет увеличиваться из-за роста трафика.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросом компенсаций провайдерам будет заниматься правительство.

Проект «Доступный интернет» подразумевает предоставление абонентам свободного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, предварительный список есть в распоряжении «Известий».