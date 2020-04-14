Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу отметил, что к требованиям главных санитарных врачей нужно отнестись самым серьезным образом.

«Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами Российской Федерации. Я еще раз хочу обратить на это внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера... Прошу и специалистов на местах, руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем вопросам и ко всем требованиям главных санитарных врачей и специалистов самым серьезным образом», — сказал глава государства.