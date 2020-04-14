Медучреждениям в закрытых городах окажут помощь на 640 млн рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о выделении из резервного фонда около 640 млн рублей на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях в моногородах и закрытых административных территориальных образованиях для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Планируется развернуть более 630 таких мест. Оснащение будет проведено в кратчайшие сроки.