Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Демонтаж памятника маршалу Коневу — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно, заявил 12 апреля президент Чехии Милош Земан на TV Prima.

«Я недавно, когда еще не носили маски (против коронавируса), позвал (в Пражский град) отдельно китайского и американского послов (в Чехии). Китайский посол нам тогда угрожал (санкциями), если глава нашего сената поедет на Тайвань. Американский (посол) нам угрожал, что если мы введем цифровой налог, то будут ответные меры, например, для наших фирм, которые действуют в США. Им обоим я сказал, что это является вмешательством во внутренние дела (Чехии) и это контрпродуктивно. То же самое сейчас относится к Российской Федерации, хотя отстранение памятника маршалу Коневу я считаю глупостью и борьбой с памятниками», — сказал Земан.

Он также напомнил о военных заслугах Конева — он освободил Прагу, а также Освенцим. Земан в то же время отметил никчемность тех людей, которые развернули в чешской столице борьбу с памятником маршалу. «Это особенность «борцов с памятниками». Они завидуют тем, кто чего-то добился. Завидуют тем, кто нарисовал картину или создал памятник, и стремятся это уничтожить. К сожалению, таких людей весьма много, и их формирует ненависть и зависть, нежели признание (чужих) успехов», — цитирует лидера Чехии «РИА Новости».

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника глава района Ондржей Коларж заявил, монумент будет передан в музей истории XX века.

Посольство России назвало снос актом «муниципального вандализма». Против сноса монумента выступали жители Праги, Москвы и президент Чехии Милош Земан. Комментируя снос, Коларж заявил, что у Конева «не было маски» в период пандемии коронавируса.

Формальной причиной демонтажа считается то, что Конев, по мнению властей Праги, якобы готовил подавление «пражской весны», когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим. Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия Советского Союза. Чешские историки-ревизионисты не могут найти доказательств, что Конев действительно участвовал в подготовке той операции.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отправил письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник Москве. В свою очередь, МИД Чехии отказал российскому министру в этой просьбе, объяснив это тем, что монумент — собственность района Прага-6 и его перенесут в будущий пражский музей истории XX века.

7 апреля российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников. 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажом монумента в Праге по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично»).

Памятник маршалу Коневу установили в Праге в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Инициаторами были власти города. Его возвели на средства жителей Праги.