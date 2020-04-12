Прямой эфир

Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

0
Фото: ТАСС/CTK/Vit Simanek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Демонтаж памятника маршалу Коневу — глупость, однако вмешательство во внутренние дела Чехии — это контрпродуктивно, заявил 12 апреля президент Чехии Милош Земан на TV Prima.

Практическая работа с историей: как волонтеров готовят к спасению памятников
И чем может удивить профессиональных реставраторов обычный сельский магазин

«Я недавно, когда еще не носили маски (против коронавируса), позвал (в Пражский град) отдельно китайского и американского послов (в Чехии). Китайский посол нам тогда угрожал (санкциями), если глава нашего сената поедет на Тайвань. Американский (посол) нам угрожал, что если мы введем цифровой налог, то будут ответные меры, например, для наших фирм, которые действуют в США. Им обоим я сказал, что это является вмешательством во внутренние дела (Чехии) и это контрпродуктивно. То же самое сейчас относится к Российской Федерации, хотя отстранение памятника маршалу Коневу я считаю глупостью и борьбой с памятниками», — сказал Земан.

Он также напомнил о военных заслугах Конева — он освободил Прагу, а также Освенцим. Земан в то же время отметил никчемность тех людей, которые развернули в чешской столице борьбу с памятником маршалу. «Это особенность «борцов с памятниками». Они завидуют тем, кто чего-то добился. Завидуют тем, кто нарисовал картину или создал памятник, и стремятся это уничтожить. К сожалению, таких людей весьма много, и их формирует ненависть и зависть, нежели признание (чужих) успехов», — цитирует лидера Чехии «РИА Новости».

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника глава района Ондржей Коларж заявил, монумент будет передан в музей истории XX века.

Посольство России назвало снос актом «муниципального вандализма». Против сноса монумента выступали жители Праги, Москвы и президент Чехии Милош Земан. Комментируя снос, Коларж заявил, что у Конева «не было маски» в период пандемии коронавируса.

Формальной причиной демонтажа считается то, что Конев, по мнению властей Праги, якобы готовил подавление «пражской весны», когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим. Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия Советского Союза. Чешские историки-ревизионисты не могут найти доказательств, что Конев действительно участвовал в подготовке той операции.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отправил письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник Москве. В свою очередь, МИД Чехии отказал российскому министру в этой просьбе, объяснив это тем, что монумент — собственность района Прага-6 и его перенесут в будущий пражский музей истории XX века.

7 апреля российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников. 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажом монумента в Праге по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично»).

Памятник маршалу Коневу установили в Праге в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Инициаторами были власти города. Его возвели на средства жителей Праги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Чехии отреагировал на уголовное дело по сносу памятника маршалу Коневу
В Кремле выразили надежду на восстановление памятника Коневу в Праге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020