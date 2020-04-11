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МИД Чехии отреагировал на уголовное дело по сносу памятника маршалу Коневу

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Фото: TASS/Zuma
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Чешский МИД ожидает от властей муниципального района в Праге, по решению которых неделю назад демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, достойного обращения с монументом. Об этом внешнеполитическое ведомство заявило в пятницу, 10 апреля.

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Ведомство отметило, что Чехия чтит память военнослужащих Красной армии, которые погибли за ее свободу в борьбе с нацизмом. Отмечается, что памятник подпадает под действие Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией от 1993 года, однако его перемещение соглашению не противоречит, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что МИД Чехии не является владельцем скульптуры, она является собственностью района Прага-6. Поэтому для возвращения памятника в Россию следует вести переговоры с муниципальными властями.

Памятник Коневу демонтировали 3 апреля. Посольство России назвало снос актом «муниципального вандализма».

Против сноса монумента выступали жители Праги, Москвы и президент Чехии Милош Земан. Комментируя снос, глава района Прага-6 Ондржей Коларж, заявил, что у Конева «не было маски» в период пандемии коронавируса.

Формальной причиной демонтажа считается то, что Конев, по мнению властей Праги, якобы готовил подавление «пражской весны», когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим. Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия Советского Союза. Чешские историки-ревизионисты не могут найти доказательств, что Конев действительно участвовал в подготовке той операции.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отправил письмо своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать памятник Москве. В свою очередь, МИД Чехии отказал российскому министру в этой просьбе, объяснив это тем, что монумент — собственность района Прага-6 и его перенесут в будущий пражский музей XX века.

7 апреля российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников. 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажом монумента в Праге по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично»).

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