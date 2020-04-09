Шойгу попросил Чехию передать РФ снесенный памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компартию Чехии и Моравии 9 апреля.

Памятник был снесен 3 апреля, монумент стоял в районе столицы Прага-6.

В письме Шойгу выразил сожаление в связи со сносом памятника, отметив, что такое решение было принято в канун 75-й годовщины Победы.

Российский министр назвал Конева героем и освободителем Европы и самой Праги от нацистов, отметив, что проведенная им в 1945 году военная операция «сохранила жизни сотен тысяч чехов» и освободила миллионы жителей страны «от нацистского ярма».

«Мы не можем остаться безучастными к отстранению памятника маршалу Ивану Коневу. Прошу Вас как можно скорее передать памятник Российской Федерации. Ожидаем от Вас информацию о месте и времени его передачи. Если решение данной проблемы требует финансовых расходов, мы готовы полностью их оплатить», — говорится в письме.

Получение письма подтвердили в чешском минобороны, заявив, что ответ Москве готовится. В ведомстве добавили, что памятник принадлежит не ведомству, а району Прага-6, поэтому пойти в этом вопросе навстречу российским коллегам минобороны не может.

Посольство РФ называло снос актом «муниципального вандализма». Несмотря на протест Москвы, жителей города и даже президента страны Милоша Земана, монумент был демонтирован, что глава района Ондржей Коларж язвительно прокомментировал, заявив, что у Конева «не было маски» в период пандемии коронавируса.

Российская сторона отмечала, что расценивает снос памятника как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года.

Формальной причиной демонтажа монумента считается тот факт, что Конев, по мнению властей Праги, якобы готовил подавление «Пражской весны» (когда в 1968 году войска стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию, чтобы стабилизировать местный коммунистический режим). Некоторые современные публицисты называют те события «попыткой цветной революции и ее подавлением», оправдывая действия СССР. При этом чешские историки-ревизионисты не могут предоставить доказательств, что Конев действительно принимал участие в подготовке той военной операции.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников. Документ устанавливает наказание за вандализм и уничтожение мемориальных объектов на территории РФ. Если же преступление было совершено в отношении монумента, установленного за границей, то уголовное дело рассматривается судом того региона, где было завершено предварительное расследование.

Накануне Шойгу призвал Следственный комитет предусмотреть уголовную ответственность за снос иностранными государствами советских памятников.