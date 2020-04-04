Староста района Прага-6 съязвил по поводу сноса памятника Коневу

Глава района Прага-6 чешской столицы Ондржей Коларж язвительно прокомментировал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Демонтаж монумента, произошедший накануне, вызвал резонанс в самой Чехии и осуждение со стороны России.

Коларж, выступивший одним из инициаторов сноса, заявил, что памятник нужно демонтировать из-за отсутствия у Конева защитных средств от коронавируса.

«У него не было маски. Правила одинаковы для всех. Выходить на улицу можно, только надев маску или другое средство, прикрывающее рот и нос», — написал он в Facebook.

Пост вызвал бурную реакцию среди чешской аудитории. Одни обвинили власти в переписывании истории Второй мировой войны и неуважении к подвигу советских воинов, другие приветствовали демонтаж.

«Хорошая работа! А теперь убрать все подобные знаменитые статуи российских завоевателей по всей стране», — написал Pavel Pešina.

«Отвратительно. Переписывают итоги Второй мировой войны. В Праге мы увидим, что некоторые умные ребята построят памятник солдатам вермахта…» — возразил Ondřej Vašata.

«Мой прадед свою жизнь отдал, чтобы твоя шкура сейчас существовала!» — добавил Денис Малеин.

«Надеюсь, вы скоро будете в тюрьме за свои преступления, фашистский монстр!» — возмутился Petr Stolfa.

Памятник был демонтирован 3 апреля. МИД России выразил протест Чехии, отметив особую циничность сноса монумента перед 75-летием Победы над нацизмом. В ноте отмечается, что Россия расценивает случившееся как недружественный шаг.