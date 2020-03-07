Первый памятник Ленину будет установлен в Западной Германии

Город Гельзенкирхен станет первым городом на западе Германии, где будет установлена статуя вождя социалистической революции Владимира Ленина. Об этом 6 марта сообщает лидер «Марксистско-ленинская партия ФРГ» (МЛПГ) Габи Фехтнер.

«Мы очень рады. Гельзенкирхен — город рабочих. Ленин хорошо сюда вписывается», — отмечает партийный руководитель.

Согласно сообщению немецкого таблоида Bild, после многочисленных препятствий со стороны городских властей, участковый суд дал разрешение установить металлический памятник основателю коммунистического движения большевиков рядом со штаб-квартирой представителей левых политических сил.

Совет западного района города была против установки статую рядом со зданиями 30-х годов XX века из-за того, что она будет нарушать «нарушать облик» архитектурного ансамбля. Суд отклонил этот довод администрации, как неубедительный, отмечает «Газета.ру».

Официальные представители городского совета заявили, что коммунистический лидер Ленин символизирует борьбу против демократии и не может быть установлен в городе. Сообщается, что районные власти будут оспаривать решение суда.

Статуя высотой 2,15 метра будет торжественно открыта 14 марта 2020 года сторонниками МЛПГ. Руководство партии приобрело памятник в Чехии на интернет-аукционе. Сумма сделки не разглашается.

В конце октября 2019 года в Киеве на месте памятника Ленину была установлена скульптура «Противостояние» в память о событиях евромайдана.